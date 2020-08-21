В Ставропольских школах введут входную термометрию для детей

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На встрече с журналистами 21 августа министр образования Ставропольского края Евгений Козюра отметил, что ради безопасности детей кроме центральных входов в школах будут использованы дополнительные, а также будет организована входная термометрия для детей.

- Будут организованы дополнительные входы в школы. 9546 термометров выданы в образовательные организации для проведения бесконтактной термометрии при входе в школу. Это позволит не создавать скученности. Кроме того, планируется использовать все возможности - два, три входа в школу. Такая задача поставлена классным руководителям и, соответственно, образовательным организациям, - заявил глава министерства образования Ставропольского края.