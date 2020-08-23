Кадыров ответил, поставит ли в Чечне памятник отцу

Фото: пресс-служба главы Чечни

Рамзан Кадыров рассказал на своей странице в социальных сетях, что его отцу 23 августа исполнилось бы 69 лет. Чему посвятил пост и видеоролик:

- Отец дал мне все то, без чего я не могу сейчас обойтись, - признается чеченский лидер. - Прожил короткую, но достойную жизнь! Ушел в праведный мир на боевом посту, находясь среди своего народа, находясь в родной Чеченской Республике, которую не оставил в беде, не покинул в поисках лучшей доли для себя и своей семьи.

Наряду с этим Кадыров отметил, что, несмотря на поступающие предложения увековечить память об отце, отказывается ставить ему памятник в Чечне. Он уверен, что лучший памятник — это «мирная, цветущая, стабильная и благополучная Чеченская Республика».