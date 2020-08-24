На Ставрополье в аварии погиб мотоциклист

Фото: пресс-служба УГИБДД по Ставрополью

Инцидент произошел 23 августа, на автодороге «Минеральные Воды (аэропорт) – Кисловодск». Там водитель мотоцикла БМВ ехал со стороны Кисловодска в сторону Минеральных Вод. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Форд Фокус.

От полученных травм на месте ДТП скончался 53-летний мотоциклист, житель Арзгира. Удар был такой силы, что его не спас даже мотошлем.

Травмы спины получил 50-летний водитель автомобиля, житель Кисловодска. У обоих участников ДТП произведен биозабор жидкости на установление состояния опьянения.

о факту происшествия проводится проверка, Устанавливаются обстоятельства и степень ответственности участников.