На Ставрополье подорожали подсолнечное масло, сахар, говядина и вермишель

Подорожали за неделю - белокачанная капуста, говядина, чёрный байховый чай, подсолнечное масло, сахар, неразделанная мороженая рыба, сливочное масло и вермишель Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Специалисты комитета Ставрополья по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию провели мониторинг розничных цен на социально значимые продукты.

Выяснилось, что за неделю на 5,1 % упала цена на яблоки, на 3,8 % — на репчатый лук, на 2,9 процента — на морковь, на 1,7 %— на картофель и пшено, а также на 1,5 % на гречневую крупу.

Менее чем на 1 % подешевели куриное яйцо, молоко, пшеничная мука, куры, шлифованный рис, соль, свинина и баранина.

Подорожали за неделю - белокачанная капуста, говядина, чёрный байховый чай, подсолнечное масло, сахар, неразделанная мороженая рыба, сливочное масло и вермишель.