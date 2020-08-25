На Ставрополье откроются загородные базы отдыха

Документ вступит в силу после подписания и официального опубликования Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ставрополе рассмотрели предложения о возобновлении деятельности загородных баз отдыха. Губернатор поручил подготовить соответствующее постановление при согласовании с Роспотребнадзором.

Документ вступит в силу после подписания и официального опубликования. Об этом сообщает пресс-служба главы края.

На сегодняшний день число заболевших коронавирусом достигло 11247. За сутки диагноз подтвердился еще у 123 ставропольцев.

Всего умерших – 218. А за последние сутки от инфекции скончались еще два пациента. Победить болезнь удалось 7564 жителям региона.