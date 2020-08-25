На Ставрополье из-за неисправного газового баллона чуть не сгорела кошара

Фото: пресс-служба ПАСС СК

Инцидент произошел вечером 24 августа, на кошаре, находящейся в 11 км от села Саблинского. Там загорелась кровля частного дома площадью 100 квадратных метров. Предварительная причина возгорания – нарушение правил эксплуатации газового баллона.

Мужчина, проживающий на кошаре, поставил чайник на плиту, которая была подключена к газовому баллону. Но редуктор, вероятно, пропускал газ.

Именно он и стал возможным источником возгорания: от зажженной спички произошло моментальное воспламенение газа. Об этом сообщает пресс-служба ПАСС СК. Буквально через несколько минут огонь перекинулся на крышу дома. Хозяин экстренно вызвал пожарных. На вызов прибыли огнеборцы ПЧ №131 села Саблинского Александровского района. – Ликвидировав возгорание источника, мы подали ствол на кровлю дома. Крыша пострадала частично. Но остальные комнаты остались нетронуты огнем, – рассказал начальник ПЧ №135 Саблинского Михаил Омельченко.