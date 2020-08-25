На Ставрополье в многоэтажках до конца года заменят 120 лифтов

Больше всего подъемников заменят в Кисловодске — 46. 7 лифтов сейчас находятся в стадии строительно-монтажных работ Фото: Архив "КП"

На КМВ в 2020 году предстоит заменить 120 лифтов в многоквартирных домах. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Ставрополья.

Там же и добавили, что работы пройдут в 46 домах, которые находятся в Ессентуках, Железноводске, Пятигорске и Кисловодске.

Больше всего подъемников заменят в Кисловодске — 46. 7 лифтов сейчас находятся в стадии строительно-монтажных работ.

В Ессентуках поменяют 24 лифта, в Пятигорске 8 новых подъемников уже запустили в работу. Проект по ускоренной замене лифтов запустили в прошлом году. За два года поменяют 683 подъемника.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что ва Ставропольском крае в 2019-2020 годах по поручению губернатора Владимира Владимирова заменят 662 лифта, отслуживших больше 30 лет.

Как рассказали в пресс-службе регионального министерства ЖКХ, после инвентаризации лифтового хозяйства в многоэтажках Ставрополья уже составили список тех домов, где подъемники заменят в первую очередь.