В Ессентуках неизвестные принесли гроб и венки к местному избиркому

Фото: пресс-служба администрации Ессентуков

Территориальная избирательная комиссия (ТИК) Ессентуков направила заявления в правоохранительные органы после того, как снятые с предвыборной гонки кандидаты в депутаты местной думы устроили у дверей комиссии ритуальную акцию. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

По данным мэрии, в Ессентуках в сентябре будут проводиться выборы в местную думу. На 28 мест претендуют более 100 человек. Не все желающие попали в список выдвиженцев и «по решению суда несколько человек сняты с предвыборной гонки».

- Применяли ли «отказники» цивилизованные методы выражения своего несогласия не известно. Но в понедельник группа людей принесла к зданию местного избиркома ритуальные атрибуты», - прокомментировали в мэрии курорта.

Сообщается, что необычную акцию провели до начала рабочего дня:

- Очевидно, несостоявшиеся народные избранники опасались сотрудников прокуратуры округа и городской администрации. Эти два ведомства находятся по соседству с ессентукской ТИК.

По словам очевидцев, группа в «черном» спешно уехала на машинах, - добавили в пресс-службе города.

25 августа избирательная комиссия Ессентуков направила заявления сразу в несколько инстанций. Обращение содержит просьбу провести соответствующую проверку на наличие состава преступлений по ст.141и 213 УК РФ прокурору Ессентуков, начальнику отдела в городе Ессентуки службы на КМВ УФСБ РФ по СК, начальнику городского отдела МВД и руководству следственного отдела СУ СК РФ по СК.

Акция в центре города расценивается избиркомом вмешательством в их деятельность и давлением на сотрудников, а также проявлением крайнего неуважения к горожанам и отдыхающим.