Ставрополье готовится к вакцинации в сентябре

Иллюстративное фото Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Ставрополье готовятся к вакцинации населения, которая пройдет в сентябре этого года. Прививочная компания от сезонного гриппа охватит порядка 1,5 миллионов человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

— В планах прививки для детей и беременных женщин. Коснется компания и взрослых. Необходимо создать иммунитет как минимум у половины населения края, чтобы избежать вспышек болезни — так создается «прослойка безопасности».

В Минздраве крайне не рекомендуют отказываться от прививок на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Врачи акцентируют внимание на том, что поведение организма при столкновении двух инфекций может быть непредсказуемым и губительным.

Завершить прививочную компанию планируется 1 ноября — до наступления сезона гриппа.