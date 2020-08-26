Ставрополец во время купания решил пошутить и утопил подругу

Фото: СУ СКР по Ставропольскому краю

Житель села Левокумского решил в шутку утопить подругу, но она утонула по-настоящему. Случай произошел во время купания в реке.

Игра во время отдыха между местным жителем и его подругой закончилась трагически. Так, в начале июля 48-летний мужчина погрузил голову знакомой в воду и удерживал некоторое время.

Женщина наглоталась воды и задохнулась. В результате 43-летняя ставропольчанка скончалась.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

Сейчас следователи собирают необходимые доказательства. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.