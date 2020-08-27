В Ставрополе здание цирка признали аварийным

Минкультуры региона сообщало, что его собираются реконструировать в 2020-2021 годах. Напомним, что оно открылось в 1975 году и ни разу не ремонтировалось с тех пор Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ставрополе судьба здания ставропольского цирка будет решена после повторной экспертизы. По словам гендиректора Росгосцирка, специалисты провели экспертизу, которая показала, что здание находится в аварийном состоянии.

После повторной экспертизы уже решится дальнейшая его судьба. На данный момент известно, что здание могут реконструировать, либо подыщут участок для нового цирка.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в феврале 2020 года здание этого года цирка закрыли за нарушения требований пожарной безопасности.

Минкультуры региона сообщало, что его собираются реконструировать в 2020-2021 годах. Знакомое нам сегодня здание ставропольского цирка построили в советские годы. Характерная для тех времен форма сооружения напоминает не то летающую тарелку, не то космический корабль.

Ставропольский государственный цирк вмещает в себя почти 1800 человек, и эту его особенность принимают во внимание гастролирующие звезды российской эстрады