Стали известны подробности ДТП с пассажирской маршруткой в Георгиевске

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью

Авария произошла 27 августа, в 09:30, на регулируемом перекрестке улиц Пушкина и Гагарина Георгиевска. Там пассажирская маршрутка столкнулась с легковушкой. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.

По предварительной версии, водитель «Газели» при повороте не уступил дорогу автомобилю «Лифан».

В результате чего произошло столкновение машин. Водителя легковушки и троих пассажиров «Газели» доставили в центральную городскую больницу Георгиевска. Там им оказали медицинскую помощь. Травм у участников ДТП медики не обнаружил.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, проводится проверка.