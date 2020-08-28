На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 125 человек

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением из-под меднаблюдения выписаны еще 143 пациента Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ставрополье продолжает расти число заболевших коронавирусом. За сутки диагноз подтвердился еще у 125 человек.

Число зараженных достигло 11606. Об этом сообщил губернатор Ставрополья.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением из-под меднаблюдения выписаны еще 143 пациента.

Так, число тех, кто смог победить болезнь, приближается уже к 8 тысячам человек.

Всего выздоровели – 7938. По словам губернатора региона, работа, направленная на выявление новых случаев заражения и прерывание цепочек распространения вируса, не прекращается ни на день.

Объемы проводимого тестирования на COVID-19 по-прежнему на максимально высоком уровне: специалисты делают более 4 тысяч таких исследований в сутки. За жизнь каждого заболевшего борются врачи.

Но, к сожалению, не всегда медицина оказывается всесильна. Вчера зарегистрировано три новых смертельных исхода.

Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным скончавшихся пациентов. Всего в крае от инфекции скончались 227 жителей.

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