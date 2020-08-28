На Ставрополье разбойники ворвались в дом, избили женщину, отобрали имущество и уехали на угнанной машине

Расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Разбой» завершено Фото: Олег УКЛАДОВ

Инцидент произошел в городе Лермонтов. Там трое мужчин во время распития спиртных напитков решили совершить кражу из дома. Воплотить свой коварный план в реальность злоумышленники решили глубокой ночью.

Они пришли в оговоренные время и место и убедившись, что за ними никто не наблюдает, проникли в чужой дом. Противозаконным планам мужчин помешала женщина, которая в это время была дома. Ставропольчанка стала кричать и звать на помощь.

Злоумышленники ударили ее, женщина потеряла сознание. После этого они напали на спящего хозяина дома.

По требованию обвиняемых он передал им наличные деньги, мобильный телефон, банковскую карту и ключи от автомобиля. На этой же машине сообщники скрылись. Дождавшись, когда злоумышленники покинут дом, потерпевший сообщил о произошедшем в полицию.

По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа. Как выяснилось, злоумышленники проникли в дом через приоткрытое окно.

Машину со следами ДТП обнаружили брошенной в станице Константиновской.

На основании результатов проведенной дактилоскопической экспертизы полицейским удалось установить, что к совершению противоправного деяния причастны трое рецидивистов, проживающих в близлежащих населенных пунктах.

Сумма ущерба, причиненного гражданину, составила более 200 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Разбой» завершено. Теперь дело рассмотрит Лермонтовский городской суд. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.