В Москве машина замминистра обороны РФ Евкурова попала в ДТП

Машина заместителя министра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова попала в дорожно-транспортное происшествие в центре Москвы. Инцидент произошел в пятницу, 28 августа.

Так, вечером на 2-й Дубровской улице в районе дома 8 столкнулись два автомобиля. Один из них числится за заместителем министра обороны.

Как сообщил собственный источник в правоохранительных органах, одна из машин после ДТП сбила на женщину с коляской.

По словам очевидцев, Евкуров все это время находился на месте происшествия, пока не приехали медики и не доставили ребенка в больницу.

К счастью, в аварии никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.