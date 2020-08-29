Больше 8 тысяч ставропольцев победили коронавирус

За последние сутки 113 ставропольцев выписаны в связи с полным выздоровлением Фото: Артем КИЛЬКИН

На Ставрополье продолжает расти количество жителей, победивших коронавирусную инфекцию. За последние сутки ещё 113 человек выписаны из больниц, за весь период эта цифра перевалила за 8 тысяч. Подробную информацию опубликовал губернатор Владимир Владимиров.

По официальным данным на утро 29 августа в регионе 11 730 человек заразились «чумой XXI века». 8051 житель уже перенес болезнь и был снят с медицинского учета в связи с полным выздоровлением. Зафиксировано 230 смертей.

За последние сутки прирост числа больных превысил количество выздоровлений. Коронавирус был диагностирован у 124 ставропольцев, 113 — выписаны. К несчастью, зафиксировано 3 летальных исхода.

— Общее количество сделанных исследований на COVID-19 составляет более 390 тысяч. В результате выявляются новые случаи заражения, заболевшие берутся на медицинский контроль, им оказывается помощь. К несчастью, коронавирус это реальность, с которой нам всем нужно считаться. Берегите себя и своих близких! — написал губернатор Ставропольского края в Instagram.