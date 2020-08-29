На Ставрополье девушка спровоцировала подругу на преступление и поплатилась

В Арзгирском районе Ставрополья 20-летнюю девушку будут судить за вовлечение несовершеннолетней подруги в совершение преступления. Она привлекла девочку в совершение кражи.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ставрополью, две девушки обокрали магазины, похитив духи, стайлер для волос и несколько элементов одежды. Юных воровок нашли. В отделе полиции они сознались в краже.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления». По второй из них предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы.