На Ставрополье не смогли спасти оленя, попавшего под колеса на видео

Фото: Ирина Газарян / Facebook

В Ставрополе ветеринары не смогли спасти несчастного оленя, попавшего под колеса внедорожника. Видео с животным, попавшим под колеса вызвало широкий резонанс и многие пользователи соцсетей переживали за жизнь животного.

О животном беспокоились волонтеры. В регионе даже нашлась клиника, готовая попробовать принять и вылечить необычного пациента. Были собраны средства, однако врачам не удалось спасти жизнь животного.

— Переломы, разрыв легкого, пневмоторакс. Спасти животное было просто невозможно. Состояние было крайне тяжелым, врачи сделали все, что могли, — сообщили грустную весть волонтеры.

Напомним, животное был готов принять краевой зоопарк.