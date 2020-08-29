Губернатор Ставрополья поздравил жителей Ессентуков с 195-летием города

Курортный город Ессентуки на изломе лета отмечает 195-летие. Праздненство началось с утра, традиционным Крестным ходом. Для жителей запланированы десятки мероприятий, которые будет венчать праздничный салют. Не остался в стороне и губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, поздравивший ессентучан со знаменательной датой.

— Ессентуки — курортная жемчужина России, славу которой составляют уникальные природные богатства. Сюда ежегодно приезжают сотни тысяч отдыхающих из всех уголков России и зарубежья. Только за последние два года в Ессентуках отдохнуло более полумиллиона человек, — с гордостью пишет Владимир Владимиров в Instagram.

Глава региона отметил, что за последние годы город начал существенно преображаться, инфраструктура и социальная сфера делают жизнь ессентучан и гостей курорта все более и более приятной.

—В основе этого, как и прежде — труд жителей Ессентуков, ваша любовь к родному городу и желание сделать его еще прекраснее. Пусть эта теплота в сердце и впредь помогает вам справляться со всеми задачами, преумножать красоту и достижения Ессентуков! — подытожил политик.