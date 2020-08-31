На Ставрополье за сутки от коронавируса скончались четыре человека

Всего коронавирусом в крае заболели 11985 Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Ставрополье продолжает расти число умерших от коронавируса. Так, за последние сутки с подтвержденным диагнозом скончались еще четыре пациента.

Всего жертвами инфекции в регионе стали 237 человек.

За сутки диагноз подтвердился еще у 128 ставропольцев. Всего коронавирусом в крае заболели 11985. Победить болезнь смогли 8069. А за последние сутки - 2 пациента.

По словам губернатора Ставрополья, число пациентов, снятых с меднаблюдения в связи с выздоровлением, постоянно растет.

- Коронавирус - опасен. Об этом следует помнить. Пожалуйста, соблюдайте требования профилактики, чтобы сохранить главное- здоровье и жизни людей, - обратился губернатор региона к жителям Ставрополья.