Имам центральной мечети города в Ингушетии госпитализирован с COVID-19

Хизир-хаджи Цолоев Фото: СОЦСЕТИ

В крупном городе Ингушетии Назрань попал в больницу 57-летний имам центральной мечети Хизир-хаджи Цолоев. Врачи диагностировали COVID-19 и состояние пациента оценивают как средней степени тяжести. О чем заявила накануне главврач Республиканской больницы Лиана Матиева.

Имам, с ее слов, находится в инфекционном отделении COVID-госпиталя и получает необходимую медицинскую помощь, включая кислородотерапию.

Кстати, по последней информации оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Ингушетии выявлено за все время 3869 случаев инфицирования. Сегодня в тяжелом состоянии в госпитале находятся 20 человек. Скончались с начала пандемии 76 жителей республики, а выздоровели 3891.