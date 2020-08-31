Кисловодску подарят новую набережную и скейт-парк

Жители Кисловодска выбрали объекты для благоустройства в следующем году. Лидерами общественного голосования стали скейт-парк и новая набережная. В наступающем году их подарят жителям курортного города.

Программа благоустройства городской среды не могла обойти знаменитый курортный город. Администрация провела голосование среди жителей муниципалитета, которым больше всего понравились идеи с обустройством современного скейт-парка, который будет располагаться на проспекте Победы и проект новой набережной реки Подкумок.

Проекты нового скейт-парка и набережной реки Подкумок

Напомним, что благоустройство курорта идет не первый год. В первую очередь жителям дарят спортивные сооружения Так в предыдущие годы были построены спортивно-рекреационный кластер с физкультурно-оздоровительным комплексом, футбольные поля, теннисные корты и две современные спортивные площадки. В 2020 году идет постройка поля для хоккея на траве и легкоатлетического сектора.

В 2020 году на Ставрополье в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустроят 368 объектов. Задержек по их сдаче нет, несмотря на трудные условия. Осенью работа на всех площадках будет завершена.