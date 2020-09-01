На Ставрополье мужчины ответят за дерзкое нападение на автозаправочную станцию

Полицейские Георгиевского городского округа задержали двоих мужчин, подозреваемых в разбойном нападении на АЗС.

В середине минувшей недели в ночное время в торговый зал автозаправочной станции станицы Незлобной ворвались двое мужчин в масках. Угрожая операторам предметами похожими на пистолет, они похитили кассовый аппарат с деньгами в сумме менее десяти тысяч рублей и скрылись на автомобиле.

Правоохранители задержали предполагаемых злоумышленников и доставили их в отдел полиции. Ими оказались ранее судимые жители Георгиевского городского округа.

Против них возбудили уголовное дело по статье "Разбой". Сейчас они находятся под арестом. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.