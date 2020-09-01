На Ставрополье следователи проверят семью, где дети живут в опасных условиях

Следователи Ставрополья во время мониторинга сведений из интернета выявила видео о том, что дети дошкольного возраста живут в опасных условиях. Об этом сообщает пресс-служба СКР России по региону.

В доме полная - антисанитария, дети без одежды спят на металлической сетке кровати без пастельных принадлежностей.

По указанию руководителя следственного управления СУ СКР по Ставропольскому краю Игоря Иванова по выявленному в интернете видео начал проверку.

Следствие выяснит условия проживания и воспитания малолетних и даст уголовно-правовую оценку действиям (бездействию) ответственных должностных лиц органов системы профилактики.

По результатам всех проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.