В Ставрополе приняли первый борт санавиации

1 сентября на площадке, расположенной в южной части Ставрополя, приземлился специализированный жёлтый вертолёт.

Борт встретили на территории больницы скорой медицинской помощи. Об этом сообщил губернатор Ставрополья.

Владимир Владимиров добавил, что развитие санавиации нв нашем регионе входит в рамки проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение».

Благодаря этому в нашем крае планируют организовать 15 площадок, которые смогут принимать вертолёты.