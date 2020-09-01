Житель Ставрополья убил собаку на глазах у детей

Жуткий случай произошел в селе Красногвардейское Ставрополья. Там местный житель на глазах детей причинил увечья собаке, от которых животное скончалось.

Против 22-летнего парня возбудили уголовное дело по статье жестокое обращение с животными. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России по Ставрополью.

Выяснилось, что поводом для совершения преступления стала жалоба на собаку одного из несовершеннолетних.

Мальчик в компании друзей играл возле дома и, по словам его товарищей, дразнил дворнягу. Защищаясь, животное напугало ребенка, а тот пожаловался отцу.

По словам свидетелей происшествия, дети упрашивали мужчину не трогать собаку. Но он несколько раз ударил ее об землю, причинив травмы, повлекшие гибель.

Мужчину доставили в отдел полиции, где он признался в содеянном.