На Ставрополье спасли из пожара шестерых поросят

Фото: пресс-служба ПАСС СК

Инцидент произошел вечером 31 августа в селе Толстово-Васюковском Буденновского района. Там загорелись больше 1500 тюков соломы.

Рядом с огнем находились хозяйственная постройки, в одной из них были заперты шесть поросят.

В полностью охваченной пламенем скирде было более 1500 тысяч спрессованных тюков соломы.

Возгорание было настолько масштабным, что все они сгорели подчистую. Об этом сообщает пресс-служба ПАСС СК, Огонь стремился перекинуться на хозяйственные строения. В одном из амбаров хранились скирды сена, а в другом хозяева держали поросят.

Заметила возгорание бабушка, которая была дома вместе с маленьким внуком. Мальчик играл во дворе, но, когда вернулся в комнату, пенсионерка заметила из окна клубы дыма. Женщина вызвала пожарных. – Рядом с огнем, недалеко от очага возгорания, стоял сарай, из которого доносился поросячий визг. Мы его открыли и выпустили шестерых поросят на свободу, – рассказал спасатель.

Пожарные призывают соблюдать следующие меры по предупреждению возгораний: