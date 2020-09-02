На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 127 человек

На Ставрополье скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На Ставрополье продолжает расти число зараженных коронавирусом. Так, за сутки диагноз подтвердился еще у 127 человек. Всего в регионе число зараженных достигло 12237. Ещё 100 человек за прошедшие сутки сняты с медицинского наблюдения в связи с выздоровлением.

Общее число пациентов, преодолевших COVID-19, уже 8262. Оказывать медицинскую помощь заболевшим помогает созданный в крае резерв препаратов и коек, современное оборудование и квалифицированные медицинские кадры.

Как сообщил губернатор Ставрополья, ежедневное тестирование на коронавирус даёт возможность своевременно выявлять новые факты заболевания.

Таких исследований уже проведено почти 410 тысяч. За прошедший день на Ставрополье скончался ещё один пациент с подтверждённым диагнозом. Всего в крае от коронавируса умерло 241 человек.

Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким.