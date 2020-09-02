«Не взяли на линейку»: как пропала 3-летняя девочка на Ставрополье

Сутки ведутся поиски пропавшей в Александровском районе маленькой Ангелины

Сутки ведутся поиски пропавшей в Александровском районе — село Северное, малолетней девочки. Накануне 3-летняя Ангелина Рабчун ушла из дома, не сказав взрослым. Волонтер «Лиза Алерт» рассказала «КП-Северный Кавказ», что родители оставили ребенка под присмотр бабушке. А из дома девочка ушла с обидой, что ее «не взяли на линейку».

- Родители со старшими детьми ушли на линейку, а ее не взяли. За ней присматривала бабушка — ребенок ушел. И все. Дело не в «неблагополучности» семьи, не уследили, - поделилась поисковик.

Задействованные в розыске общественники отмечают, что местность в плане поисков плохая — есть водоемы, колодцы. И зона поисков уже вышла за пределы Александровского района на Андроповский. К настоящему времени нет ни единой зацепки.