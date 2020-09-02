Губернатор Ставрополья рассказал, когда откроются кинотеатры в крае

Владимир Владимиров просит жителей региона с пониманием отнестись к этим мерам. Что касается открытия больших кинозалов, то губернатор ответил, что они откроются позже обычных Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во время прямой линия губернатора Ставрополья горожане спрашивали, когда откроются кинотеатры в крае. Владимир Владимиров объяснил, что не может назвать точную дату открытия.

На это есть весомые причины: за последние две недели увеличилось количество тяжелобольных коронавирусом.

- Такие решения принимать нельзя сразу. Еще прошу немного подождать. У нас с вами за последние две недели увеличилось количество тяжелобольных, - объяснил губернатор.

Владимир Владимиров просит жителей региона с пониманием отнестись к этим мерам. Что касается открытия больших кинозалов, то губернатор ответил, что они откроются позже обычных.

Все эти меры необходимы для того, чтобы не распространять «коронавирусную цепочку».

Напомним, что ставропольцы могут задать вопрос и по номеру телефону: 8 (8652) 74 81 88. Во время эфира работает телефон 800 707 16 44. Кроме того, на WhatsApp принимаются видеовопросы – это по номеру 8 928 350 80 70.

Кстати, вы можете следите за прямой линией главы региона на нашем сайте и в нашем инстаграмме @kpstav