На Ставрополье женщина насмерть сбила годовалого ребенка

Фото: пресс-служба УГИБДД по СК

В Кисловодске водитель внедорожника не справилась с управлением и сбила насмерть годовалого ребенка. По предварительным данным, инцидент произошел 2 сентября, около 16:30, на улице Чайковского.

Водитель автомобиля «БВМ Х5», двигаясь по внутридворовой территории, по неустановленным пока причинам не справилась с управлением на извилистой дороге, врезалась бордюр. У машины пробились колеса.

Автомобиль потерял управление, выехал за пределы проезжей части на зеленые насаждения. Затем иномарка врезалась в припаркованный «Тойота» и сбил малыша.

В это время ребенок гулял во дворе с матерью.

На место происшествия приехали медики. Мальчика доставили в реанимацию. К сожалению, спустя час от полученных травм малыш скончался в больнице.

За рулем иномарки была 39-летняя ставропольчанка. На момент, когда ее задержали сотрудники ГИБДД, она не могла пояснить обстоятельства произошедшего.