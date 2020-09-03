В крае продолжает расти число умерших от коронавируса Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 130 человек. Еще три пациента с подтвержденным диагнозом скончались. Всего в крае заболело 12367 человек. Победить болезнь смогли 8370 пациентов.

А за последние сутки - 108 человек. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким умерших пациентов.

Всего в регионе жертвами коронавируса стали 244 человека.

- С каждым днем мы становимся ближе к тому моменту, когда вакцинация от коронавируса на Ставрополье станет вопросом уже не теории, а практики, - заявил глава региона.