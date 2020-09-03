На Ставрополье стало больше больных с тяжелой формой коронавируса

По словам губернатора, в нашем крае с 17 августа в больницы поступило 300 человек, выздоровело 1400 и добавилось более 2500 заражённых коронавирусом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ставрополье выросло число больных с тяжелой формой коронавируса. Об этом сообщил глава региона на «прямой линии». По словам губернатора, в нашем крае с 17 августа в больницы поступило 300 человек, выздоровело 1400 и добавилось более 2500 заражённых коронавирусом.

– У нас стало много людей с выраженной симптоматикой, занята почти половина коек. Перепрофилируем дополнительные пять больниц, но повторять это бесконечно нельзя, -добавил Владимир Владимиров.

«Немного нестабильной» назвала эпидобстановку на Ставрополье замруководителя краевого управления Роспотребнадзора Наталья Шаповалова. Она призвала жителей региона носить маски, как «наиболее действенное средство профилактики».

Кстати, во время «прямой линии» обсуждали также вопрос, связанный с вакциной от коронавируса.

В наш регион она может поступить в октябре. Губернатор рассказал, что отечественный препарат ждали уже в сентябре, но сроки скорректированы. Проходить вакцинацию жители края будут по желанию.

Первыми станут люди из группы риска, в числе которых – врачи. После кампания охватит и других жителей Ставрополья.

На сегодняшний день число заболевших коронавирусом в регионе достигло 12367. За сутки заболело 130 человек. Выздоровело – 8370. А скончались от коронавируса за весь период пандемии в крае 244 человека. За последние сутки умерли три пациента.