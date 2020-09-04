В Ставрополе несколько улиц 4 сентября останутся без воды

В Ставрополе в районе Ташлы 4 сентября не будет воды. Временные неудобства будут связаны с предотвращением аварийной ситуации на водоводе, проходящем по улице Пригородной. Из-за этого в пятницу, 4 сентября с 08:00 до 20:00 не будет воды.

«КП-Северный Кавказ» приводит список улиц, жители которых попадут под временное отключение:

Ограничения затронут частный сектор в районе Ташла от улицы Тургенева до Шевченко и от улицы Декабристов до Айвазовского, а также садовые товарищества «Долина» и «Ландыш».

Воды не будет в школах № 28, 32 и 11, а также в Санаторном детском доме № 12, который находится на улице Трунова, 71. Также без воды останутся поликлиника № 5 и детский сад № 61 «Малышок».

В случае необходимости заявки на подвоз принимаются центральной диспетчерской службой предприятия по телефону 13−40.