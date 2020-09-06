Гонки на такси: в Ставрополе молодая девушка погибла в ДТП

Фото с места ДТП Фото: СОЦСЕТИ

В Ставрополе девушка погибла в такси из-за водителя, вжавшего педаль в пол. ДТП произошло около 6:30 утра на улице Московской.

— Предварительно установлено, что выбранная водителем скорость не обеспечивала безопасность. Он потерял управление авто, после чего машина врезалась сначала в дерево, а потом в столб, — сообщили «Комсомолке» в УГИБДД МВД по Ставропольскому краю.

К несчастью, от двух ударов девушка 1983 года рождения скончалась на месте. Сам 40-летний лихач также получил серьезные повреждения и был доставлен в больницу.

Пока полиция проводит проверку, устанавливая все детали утренней трагедии, в пользователи соцсетей выражают глубокое возмущение действиями части таксистов. По словам жителей, часть водителей сервиса существенно превышает скорость, что и приводит к трагическим последствиям.