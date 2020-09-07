В Пятигорске бизнесмен обманула подругу на 5 млн рублей

Полиция Пятигорска поймала подозреваемую в мошенничестве женщину. Бизнесвудмен обманула пострадавшую с займом, передает пресс-служба МВД по Ставропольскому краю.

На днях к полицейским из Пятигорска обратилась местная жительница. По ее словам, она под расписку одолжила своей знакомой деньги. Средства нужны были на участие в госзакупках. Заемщик обязалась вернуть полную сумму за два месяца, но пропала.

Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции нашел злоумышленницу. 35-летняя жительница Минеральных Вод вывела деньги со счетов компании и продала ее. Позже выяснилось, что женщина была ранее судима за аналогичное преступление. Полицейские также проверили все прошлые расписки о возврате денег - выяснилось, что их подделали.

- Следственным отделом ОМВД России по городу Пятигорску в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Расследование продолжается, - сказано в сообщении.