Из-за коронавируса из Ставрополя увезли койки для пациентов с ожогами

Из Ставрополя убрали десять комбустиологических коек. Места для пациентов с ожогами перевезли в Труновский район. Им присвоили межмуниципальный статус, сказано в сообщении управления по информационной политике Правительства Ставропольского края.

Раньше койки были во второй больнице Ставрополя. Но медучреждение отдали под прием пациентов с пневмонией. Места находятся в хирургическом отделении Труновской районной больницы.

- Койкам присвоен статус межмуниципальных, так как здесь будут получать помощь пациенты со всего края. Лечить больных будут врачи, ранее работавшие в краевом центре по данном профилю, - сообщает представитель управления по информационной политике Правительства СК.

Вернут ли ожоговые койки в Ставрополь после окончания борьбы с коронавирусом - не известно.