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На Ставрополье пьяный водитель заснул во время оформления протокола

Во время оформления нарушитель вел себя агрессивно, ругался грубой нецензурной бранью, обещая «уже завтра всех наказать»
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Во время оформления нарушитель вел себя агрессивно, ругался грубой нецензурной бранью, обещая «уже завтра всех наказать»

Во время оформления нарушитель вел себя агрессивно, ругался грубой нецензурной бранью, обещая «уже завтра всех наказать»

Фото: Олег УКЛАДОВ

В одном из сел Предгорного района Ставрополья наряд ДПС заметил иномарку, которая лихо неслась ночью по пустой улице. Автоинспекторы остановили машину, за рулем оказался 43-летний житель Краснодарского края.

Он имел очевидные признаки опьянения. Каких-либо документов, удостоверяющих личность водителя, мужчина не имел, поэтому его доставили в дежурную часть. Выяснилось, что он был лишен водительских прав.

Во время административных действий мужчина заснул. Автоинспекторам пришлось будить его, чтобы получить данные и объяснения.

Во время оформления нарушитель вел себя агрессивно, ругался грубой нецензурной бранью, обещая «уже завтра всех наказать».

От прохождения процедуры медицинского освидетельствования водитель также отказался. Теперь ему грозит до 2 лет лишения свободы, а также крупный штраф либо исправительные работы.

Иномарку поместили на штрафную стоянку, а мужчина дожидается вызова в Мировой суд для принятия решения. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

ЧП