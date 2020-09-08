На Ставрополье пьяный водитель заснул во время оформления протокола

Во время оформления нарушитель вел себя агрессивно, ругался грубой нецензурной бранью, обещая «уже завтра всех наказать» Фото: Олег УКЛАДОВ

В одном из сел Предгорного района Ставрополья наряд ДПС заметил иномарку, которая лихо неслась ночью по пустой улице. Автоинспекторы остановили машину, за рулем оказался 43-летний житель Краснодарского края.

Он имел очевидные признаки опьянения. Каких-либо документов, удостоверяющих личность водителя, мужчина не имел, поэтому его доставили в дежурную часть. Выяснилось, что он был лишен водительских прав.

Во время административных действий мужчина заснул. Автоинспекторам пришлось будить его, чтобы получить данные и объяснения.

Во время оформления нарушитель вел себя агрессивно, ругался грубой нецензурной бранью, обещая «уже завтра всех наказать».

От прохождения процедуры медицинского освидетельствования водитель также отказался. Теперь ему грозит до 2 лет лишения свободы, а также крупный штраф либо исправительные работы.

Иномарку поместили на штрафную стоянку, а мужчина дожидается вызова в Мировой суд для принятия решения. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.