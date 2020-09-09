На Ставрополье мужчина получил три года колонии за ложный звонок о теракте

Так молодой человек позвонил на номер «112» единой дежурной службы спасения с заведомо ложным сообщением об угрозе совершения теракта Фото: Михаил ЕГОРОВ

Жителя Труновского района Ставрополья суд приговорил к трем годам строго режима. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления ФСБ России.

Так молодой человек позвонил на номер «112» единой дежурной службы спасения с заведомо ложным сообщением об угрозе совершения теракта.

Злоумышленника нашли, на него возбудили уголовное дело. Суд признал жителя Труновского района виновным в преступлении и назначил ему три года исправительной колонии строгого режима.

Впрочем, это не единственный житель нашего края, который ответит за подобное преступление.

Так, в Курском районе несовершеннолетний мальчик позвонил со своего мобильного в колл-центр одного из акционерных обществ, расположенного в Республике Карелия и сообщил о готовящемся взрыве. Прибывшие сотрудники полиции взрывного устройства не обнаружили.

К несовершеннолетнему злоумышленнику применили меры воспитательного воздействия в виде передачи под надзор родителей. Об этом сообщает пресс-служба краевого суда.