На Ставрополье многодетная семья осталась без крыши над головой после страшного пожара

Фото: пресс-служба ПАСС СК

Многодетная семья из села Алексеевского Благодарненского городского округа Ставрополья в одночасье лишились дома и всех вещей. Точнее сам дом спасти удалось, но комнаты внутри него выгорели полностью.

Инцидент произошел днем 10 сентября. Когда пожар начался, хозяин дома вместе с женой были во дворе. Супруги заметили возгорание не сразу, а только тогда, когда начала дымиться крыша.

Потушить пламя пожара самостоятельно им не удалось. Оно было очень сильным. Тогда взволнованный глава семейства побежал в пожарную часть, чтобы попросить помощи

огнеборцев. На место происшествия прибыли пожарные. Как рассказал начальник пожарной части Михаил Боровиков, на момент прибытия все три комнаты дома были в огне и дыму, пластиковые окна полопались.

- Внутри дома почти все выгорело, остались голые стены. Была угроза и для других строений: в 3-х метрах от очага возгорания находился ещё один жилой, соседский, дом. Пожарные смогли отбить его от пламени, - сообщил он.

По словам пострадавшего, детская шалость не могла стать причиной пожара. В этот момент двое детей были в школе, остальные находились под присмотром.

Мужчина рассказал, что проводка в старом доме давно не менялась, и короткое замыкание могло быть возможной причиной возникновения возгорания. Об этом сообщает пресс-служба ПАСС СК.