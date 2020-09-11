На Ставрополье многодетная семья осталась без крыши над головой после страшного пожара

Фото: пресс-служба ПАСС СК
Многодетная семья из села Алексеевского Благодарненского городского округа Ставрополья в одночасье лишились дома и всех вещей. Точнее сам дом спасти удалось, но комнаты внутри него выгорели полностью.
Инцидент произошел днем 10 сентября. Когда пожар начался, хозяин дома вместе с женой были во дворе. Супруги заметили возгорание не сразу, а только тогда, когда начала дымиться крыша.
Потушить пламя пожара самостоятельно им не удалось. Оно было очень сильным. Тогда взволнованный глава семейства побежал в пожарную часть, чтобы попросить помощи
огнеборцев. На место происшествия прибыли пожарные. Как рассказал начальник пожарной части Михаил Боровиков, на момент прибытия все три комнаты дома были в огне и дыму, пластиковые окна полопались.
- Внутри дома почти все выгорело, остались голые стены. Была угроза и для других строений: в 3-х метрах от очага возгорания находился ещё один жилой, соседский, дом. Пожарные смогли отбить его от пламени, - сообщил он.
По словам пострадавшего, детская шалость не могла стать причиной пожара. В этот момент двое детей были в школе, остальные находились под присмотром.
Мужчина рассказал, что проводка в старом доме давно не менялась, и короткое замыкание могло быть возможной причиной возникновения возгорания. Об этом сообщает пресс-служба ПАСС СК.