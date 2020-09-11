В Пятигорске открылся музейный комплекс «Россия — Моя история»

В Пятигорске 11 сентября открылся музейный комплекс «Россия — Моя история» в Пятигорске.

Наш край с таким событием поздравил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Он отметил важность проекта и выразил уверенность в том, что музей будет востребован как у ставропольцев, так и у туристов, которые приезжают на КМВ.

Личное поздравление первого замглавы администрации президента жителям Ставрополья передал представитель ведомства Санал Бадмаев.

— Уверен, открывающийся пятигорский парк «Россия — моя история» вызовет широкий общественный интерес, станет востребованной демонстрационной площадкой для жителей и многочисленных гостей вашего города, позволит приобщиться к яркому многообразию обычаев и культур народов, проживающих в уникальном регионе Кавказских Минеральных Вод, послужит патриотическому воспитанию подрастающего поколения, — отметил Сергей Кириенко.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Пятигорске завершили реконструкцию общественной территории. Рабочие обустроили дорожки из тротуарной плитки, отремонтировали подпорные стены, выложили ступени из базальта и машукоского камня, а также установили барьеры из стали с художественной ковкой.

Одним из самых интересных новшеств стали железнодорожные рельсы по пути следования первого трамвая.