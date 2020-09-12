Певица Елена Темникова после концерта захотела остаться жить в Пятигорске

Фото: пресс-служба администрации Пятигорска

В Пятигорске продолжают масштабно отмечать 240-летие города. Так, в первый день на курорте выступила российская певица, автор песен - Елена Темникова. Перед концертом она опубликовала на своей странице в соцсети видео, снятое с балкона многоэтажки, где восхитилась пейзажем Пятигорска.

- Здесь невероятно красиво. Хочу здесь жить, - произносит Елена за кадром.

После чего она разместила еще ролик, где аппетитно дегустирует пятигорский чебурек, оценив его вкус.

По словам зрителей, на концерте Темниковой с первых звуков уже чувствовалась вся атмосфера вечера - отменная музыка, приправленная фирменными битами, вибрацией отзывалась внутри каждого присутствующего.

В пресс-службе администрации курорта сообщили, что певица искренне радовалась встрече с солнечной публикой, и на протяжении всего концерта дарила пятигорчанам подарки.

Кроме того, отдельным призом к юбилею была премьера песни «Стресс», которую Темникова впервые исполнила на сцене города-курорта.

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