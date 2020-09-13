Чиновники уже год добиваются сноса туалета на горе Машук

Следующее заседание - 16 сентября. Иллюстративное фото Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Министерство имущество Ставрополья хочет снести туалет и хозяйственную постройку у горы Машук. Здания находятся в охраняемой зоне кафе "Канатка". Иск ведомства к заведению рассматривает Арбитражный суд края.

Процесс начался еще в сентябре 2019 года. Министерство имущество хочет сноса потому, что объекты считаются самовольными постройками. Заседание за год откладывали около семи раз. Следующее слушание назначено на 16 сентября.

Кафе принадлежит предпринимателю Зое Дизнай. Общество с ограниченной ответственностью, согласно документам ФНС, было открыто в апреле 1998 года. В последнее время предприятие является убыточным.