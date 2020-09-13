Явка на ставропольских выборах превысила 32%

Избирком Ставрополья объявил явку на выборы в Краевую Думу и муниципальные парламенты. По первому поводу высказалось уже 42% избирателей. Средняя явка по краю составляет 32%, сказал председатель избирательной комиссии региона Евгений Демьянов.

- Наибольшую активность показали избиратели Новоселицкого района, на следующих двух позициях - Красногвардейский и Степновский районы. Наименее активными по состоянию на полдень оказались жители Минераловодского горокруга, Ессентуков, Предгорного района, - заявил Демьянов.

Согласно открытым данным, в Новоселицком районе уже к восьми часам утра проголосовало больше половины избирателей. В Минераловодском городском округе не было и десяти процентов.

- На 44 (7,6%) из 580 избирательных участков используются комплексы обработки избирательных бюллетеней. На всех избирательных участках протоколы участковых избирательных комиссий будут изготовлены с применением машиночитаемого QR-кода. На всех этапах голосования присутствуют наблюдатели. Всего в Ставропольском крае назначено 4979 наблюдателей, из которых 1544 назначены кандидатами, 1362 – партиями, а 2073 – субъектами общественного контроля.

За все время в избирком поступило 62 звонка, но о нарушениях пока не сообщается.