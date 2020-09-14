На Ставрополье ужесточат масочный режим

На ставрополье растет число заболевших коронавирусом Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ставрополе прошло в режиме видеоконференцсвязи заседание краевого координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции.

Одной из главных тем стал начавшийся в очном формате образовательный процесс. По информации министерства образования региона, сегодня в школах Ставрополья обучается более 303 тысяч детей. Около 3,5 тысяч учащихся выбрали индивидуальный учебный план и проходят обучение на дому в дистанционной форме.

Во всех школах Ставрополья организовано разделение потоков учащихся, составлены индивидуальные графики занятий и питания. За каждым классом закреплён отдельный кабинет. Проводятся все необходимые профилактические мероприятия.

В штатном режиме проходит образовательный процесс в средних специальных и высших учебных заведениях. При этом глава края поручил усилить контроль за проведением противоэпидемиологические мероприятий в общежитиях техникумов и вузов.

Также обсудили подготовку к осенней призывной кампании. Как сообщил военный комиссар края Владимир Тельнов, за период осеннего призыва планируется направить на службу в Вооруженные Силы РФ около четырех тысяч человек.

Все призывники будут протестированы на коронавирус. Сборные пункты и территориальные призывные пункты готовы к приёму призывников и оснащены всеми средствами защиты и дезинфекции.

Губернатор Ставрополья дал установку главам районов и городских округов взять на контроль организацию призывной кампании и оказать всё необходимое содействие территориальным военкоматам.

Владимир Владимиров также обратил особое внимание на необходимость ужесточения профилактических мероприятий на общественном транспорте. В частности, соблюдения масочного режима пассажирами и санитарной обработки подвижного состава.

– На транспорте требуется более жёсткий контроль – специальные проверки, рейдовые мероприятия. Такая работа уже проводилась и её нужно обязательно продолжать, – подчеркнул Владимир Владимиров.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье продолжает расти число заболевших коронавирусом. Так, за сутки диагноз подтвердился еще у 136 человек.

Всего число зараженных в регионе достигло 13799. За последние сутки жертвами болезни стали три пациента. А всего в крае скончались 271 человек. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

Вместе с тем он отметил, что число пациентов, снятых с медицинского наблюдения постоянно растёт. На сегодняшний день победивших болезнь уже почти 9,5 тысячи человек.