«Настоящее чудо»: Ставрополец выковал железный трон из «Игры престолов»

Фото: соцсети губернатора Владимира Владимирова

— Настоящее чудо! Талантливый человек всегда найдет, что противопоставить рутине. И вот ржавый автохлам превратился в скульптуру, потом появилась другая, третья, — с восторгом пишет губернатор Владимир Владимиров.

Ставропольский чудо-мастер Александр Чаплыгин поразил главу региона в самое сердце. Во время поездки в Александровское губернатор случайно увидел мастерскую, манящую необычными скульптурами. Политик был настолько восхищен, что остановил машину и пошел просить провести маленькую экскурсию.

— Кто не знал: «трон Вестероса» из «Игры престолов» выкован не в драконьем пламени, а в цеху небольшого предприятия, расположенного в селе Александровском. Шутки шутками, но будете в Александровском – загляните на производственную базу, которая расположена на улице Блинова, прямо на повороте на Буденновск. Вы ее точно не пропустите, — делится впечатлениями губернатор на своей страничке в Instagram.

Александр Чаплыгин — отставной военный, открывший свое маленькое дело. Разбирал автомобили, чинил. Но скопившиеся ржавые и ненужные запчасти выбрасывать было жаль. И мастер начал творить из металла.

Сегодня Александр уже больше художник, нежели простой специалист. В мастерскую все больше наведываются не владельцы авто, а заказчики и ценители его таланта. Мужчина всегда счастлив стараться — ведь его любовь и хобби приносит не только удовольствие, но и очень достойный заработок.