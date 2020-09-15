В Ставрополе полиция ищет напавших на парня, который заступился за девушку

Фото: instagram.com/chp_26stav

Инцидент произошел вечером 14 сентября, в сквере, который находится в Юго-Западном районе Ставрополя. Там произошла потасовка. Видео с места происшествия опубликовали в местных пабликах.

Так, на кадрах видно, что двое неизвестных наносят удары парню, после чего тот оказывается на земле.

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- В новом сквере на улице 50 лет ВЛКСМ избили парня, который заступился за девушку.

На видео видно, что к месту происшествия прибыли медики и сотрудники правоохранительных органов.

15 сентября стало известно, что полиция уже начала проверку по этому инциденту. Сейчас првоохранители выясняют обстоятельства происшедшего.