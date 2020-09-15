Полицейских со Ставрополья осудили за взятку за 8 кустов конопли

В Минеральных Водах пресекли деятельность сотрудников отдела МВД по контролю за оборотом наркотиков. Во главе находился начальник отдела, капитан полиции Евгений Кривцов. В его преступную схему вошли еще трое полицейских, передает пресс-служба ФСБ по Ставропольскому краю.

Во время проверки у жителя Ставрополья нашли 8 кустов конопли. По указу Кривцова лейтенант полиции Александр Козлов потребовал у гражданина взятку. За 300 тысяч рублей на плантацию закрывают глаза, а за 150 тысяч - смягчают статью. Местный житель от безысходности согласился на второй вариант.

9 августа 2018 года участковый ОУУП и ПДН МВД Яков Галустян зафиксировал факт хранения. В итоге сотрудниками возбуждено уголовное дело по более мягкой статье. А уже в сентябре все сотрудники и еще один - младший лейтенант Марат Коков - сами стали фигурантами дела.

- Минеральные Воды следственного управления Следственного комитета России по Ставропольскому краю в отношении Кривцова Е.В., Кокова М.Р., Козлова А.С. и Галустяна Я.С. возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 286, ч. 5 ст. 290 и ч. 4 ст. 303 УК РФ, - сказано в сообщении.

Дело передали в управление СКР по СКФО, которое дополнило дело четвертой частью 228.1 статьи УК РФ.

14 сентября 2018 года суд зачитал приговор полицейским. Кравцову дали 7 лет 8 месяцев строгого режима, Кокову - 7 лет 4 месяца, Козлову - 7 лет 2 месяца, а Галустяну - 4,5 года условно и 3 года испытательного срока.