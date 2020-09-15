На Ставрополье детский лагерь «Дружба» может стать круглогодичным

Хорошая новость для ставропольских детей и их родителей. Теперь оздоровительно - образовательный центр «Дружба» в Новоалександровском городском округе может стать круглогодично работающей площадкой. Об этом сообщил губернатор Ставрополья.

Владимир Владимиров уточнил, что этот детский лагерь отдыха находится в селе Раздольном. За 20 лет работы в нем отдохнуло более 6 тысяч ребят. Были здесь и масштабные события.

4 года назад «Дружба» принимала межрегиональный форум «Великая Победа объединяет Кавказ», а в 2018 году – фестиваль приемных семей.

Сейчас центр существует за счет муниципальной поддержки и спонсорства местных предприятий в рамках социального партнерства.

- Но, настало время двигаться дальше. Выходить на качественно новый уровень благоустройства и сервиса. Это стремление, как и желание стать круглогодично работающей площадкой, полностью поддерживаю. А посаженное дерево пусть станет новой точкой отсчёта в истории лагеря, - поделился с земляками глава региона.