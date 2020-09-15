На Ставрополье поймали более полутора тысяч водителей-нарушителей

Во время рейда выявили 10 водителей машин с признаками опьянения, которые перевозили пассажиров Фото: Андрей ДЕТЦЕЛЬ

Госавтоинспекция Ставрополья подвела итоги первого этапа операции «Перевозчик-нелегал», которая проходила с 7 по 11сентября.

Всего проверено около пяти тысяч автомобилей такси, проверены по базам данных лица, передвигающиеся на такси, а также багаж. Выявлено 129 человек, находящихся в розыске.

Всего за 5дней участники рейдов составили около 1,5 тысяч административных материалов по нарушениям, допущенным водителями пассажирского автотранспорта.

Из них 196 – за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации, 41 – за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, 26 – за незаконную установку фонаря такси, 27 – за незаконную цветографическую схему легкового такси, 212 – за управление транспортным средством с техническими неисправностями и иные правонарушения.

Кроме того, во время рейда выявили 10 водителей машин с признаками опьянения, которые перевозили пассажиров.

5 автомобилей поместили на специализированную стоянку. Второй этап операции «Перевозчик-нелегал» пройдет с 16 по 20 ноября. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.